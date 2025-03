Ecco il progetto di utilità sociale. Detenuti impegnati in lavori civici

I detenuti del carcere partecipano a un progetto di utilità sociale che li vede coinvolti nella manutenzione del percorso pedonale intorno alla rupe. L’intervento rientra nell’ambito della convenzione di durata biennale, approvata dalla giunta comunale nel mese di gennaio, firmata in questi giorni tra il Comune, la casa di reclusione, l’associazione di promozione sociale ParteCivile e il liceo artistico e finalizzata all’impiego di detenuti in attività di volontariato per progetti di pubblica utilità e giustizia riparativa.

All’avvio delle attività erano presenti l’assessore alle Politiche sociali, Alda Coppola, i rappresentanti di ParteCivile, Danilo Bellavita e Gianni Pietro Mencarelli, e gli studenti delle classi terze del liceo artistico coinvolte nel progetto, accompagnati dalle docenti Elisabetta Sarpano e Silvia Valentini. Nei lavori di manutenzione e decoro che avranno cadenza periodica, sono coinvolti cinque detenuti coordinati dal personale del Centro servizi manutentivi comunale che predisporrà le azioni da intraprendere e i mezzi e gli attrezzi da impiegare.

"All’iniziativa – spiega Elisabetta Sarpano – partecipano i ragazzi che frequentano gli indirizzi di Architettura, Grafica multimediale e Arti figurative i quali, ciascuno per le proprie competenze, progetteranno la riqualificazione delle aree presenti sull’Anello della Rupe anche attraverso l’ideazione di elementi di arredo urbano e una nuova cartellonistica che valorizzerà il percorso storico, artistico, culturale e sportivo e dalla quale, attraverso un qrcode, si potrà accedere a foto e video informativi".

"La nostra associazione – dicono il presidente di ParteCivile, Danilo Bellavita, e il referente per Orvieto, Gianni Mencarelli – è stata costituita per organizzare e rendere efficaci diverse e complementari esperienze pluriennali di attivismo civico ed è impegnata nella difesa dei diritti della cittadinanza".