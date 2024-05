Ecco il nuovo presidente. E il suo vice

SPOLETO Cambio al vertice del Teatro Lirico Sperimentale “Adriano Belli“ (nella foto un’esibizione). Roberto Calai e Luciano Belli sono stati eletti dal Consiglio direttivo, presidente e vicepresidente. L’elezione è arrivata dopo le dimissioni della presidente Battistina Vargiu. L’amministrazione comunale ringrazia Battistina Vargiu, "riferimento serio ed affidabile che in questi anni di profondo ed encomiabile impegno, prima come vicepresidente e, successivamente, come presidente, ha garantito un apporto di fondamentale e di enorme importanza per le attività artistiche del Teatro Lirico Sperimentale". L’amministrazione si congratula con Roberto Calai e Luciano Belli per i nuovi incarichi ricevuti, "garantendo fin d’ora tutto il sostegno e il supporto possibile nella certezza che, in qualità di presidente e vicepresidente, sapranno garantire un futuro di crescita al Teatro Lirico Sperimentale"