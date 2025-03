Ecco il “Dantino“, edizione in miniatura della Divina Commedia

MONTEGABBIONE La biblioteca comunale di Montegabbione si è dotata di un raro esemplare del cosiddetto “Dantino“, una edizione in miniatura della Divina Commedia stampata in 1000 esemplari dalla tipografia Salmin di Padova, presentata alla Esposizione Universale di Parigi nel 1878 come meraviglia della tecnica e della capacità artigianale italiana. I caratteri, il cosiddetto "occhio di mosca", un incredibile corpo 2, vennero volutamente distrutti dopo la stampa, ad accrescere il prestigio e l’unicità dell’impresa, compiuta "a gloria di Dante", come recita il colophon del minuscolo volume, 499 pagine in soli 56x34 millimetri." I pochi esemplari ancora in circolazione sono per lo più in collezioni private; siamo a conoscenza di un solo altro esemplare disponibile in una biblioteca pubblica, a Bergamo, peraltro custodito in cassaforte".