Ecco i volontari che aiutano gli automobilisti

Si è svolto nei giorni scorsi nella sala operativa della Protezione civile di Bardano, il corso organizzato dalla società Autostrade per l’Italia con il quale sono stati formati i volontari in grado di poter intervenire lungo l’ autostrada in caso di blocco del traffico, al fine di fornire assistenza agli utenti. Sono stati formati complessivamente ottanta volontari di Protezione civile appartenenti ai gruppi comunali che operano sul tratto compreso tra Chiusi e Attigliano, in particolare i volontari di Orvieto, Monteleone, Baschi, Attigliano e Giove.Il personale volontario appositamente formato interverrà, sotto il controllo della sala operativa della società, autonomamente o in concorso con il personale di Autostrade, per l’assistenza all’utenza in caso di blocco della circolazione successivo ad incidenti, incendi, emergenza neve, distribuendo generi di prima necessità agli automobilisti fermi in colonna.