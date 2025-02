Ecco gli artisti vincitori del Premio San Valentino

TERNI Anna Cherubini, Rita Lizzi Testa, Attilio Danese e Giulia Paola Di Nicola, Francesco Pesce, Serse Conti, Cecilia Di Giuli, Michela Giraud, Riccardo Milani, il Conservatorio Briccialdi di Terni, Francesco Belletti e Alessia Bertelli della Croce Rossa Internazionale. Sono i vincitori del Premio San Valentino 2025, assegnato dall’ Istess (Istituto di studi teologici e storico sociali) e destinato a opere e figure che hanno valorizzato la figura del santo patrono ternano e i valori da lui incarnati come famiglia, relazioni e pace. Un riconoscimento che in passato è andato, tra gli altri, a Daniele Mencarelli, Anna Fiscale, Alessandro D’Alatri e Papa Francesco. I vincitori sono stati annunciati in apertura del Valentine Fest, rassegna interamente dedicata a San Valentino e che prosegue fino al 5 aprile con incontri, presentazioni di libri, concerti e spettacoli al Cenacolo San Marco, dove è allestita la mostra “Il Santo senza volto“ dedicata all’iconografia di San Valentino dall’arte paleocristiana fino all’intelligenza artificiale, passando per le rivisitazioni pop di molti artisti.