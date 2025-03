"Ecco come difendersi dalle truffe", lo Spi incontra gli anziani

PANICALE "Truffe: come difendersi". Si è tenuto ieri a Tavernelle di Panicale l’incontro pubblico organizzato dallo Spi (Sindacato pensionati italiani) Cgil Trasimeno per spiegare alla cittadinanza come contrastare i tentativi di truffa, effettuati di persona o sul web. All’iniziativa, al centro polifunzionale L’Occhio, dopo i saluti delle amministrazioni di Paciano, del sindaco di Panicale, Giulio Cherubini, e Piegaro, Roberto Ferricelli, sono intervenuti il comandante della Compagnia carabinieri di Città della Pieve, capitano Luca Battistella, e rappresentanti del Centro socio ricreativo Fratini Panicale-Piegaro, dello Spi Cgil Trasimeno e di Federconsumatori Perugia. Durante l’incontro è stato anche diffuso un vademecum informativo predisposto dal sindacato dei pensionati. "In aggiunta alle attività in cui siamo impegnati quotidianamente – spiegano dallo Spi Cgil Provinciale di Perugia – recentemente abbiamo messo in campo, di concerto con Federconsumatori, iniziative sul territorio contro le truffe messe in atto soprattutto nei confronti degli anziani".