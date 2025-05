"Ecco chi deve fare interventi di riqualificazione"

Tira e molla sul degrado del terminal bus di piazza Partigiani. Ieri Comune e Busitalia hanno puntato l’indice contro Umbria Mobilità, che dovrebbe effettuare gli interventi più importanti di riqualificazione, quelli di ‘manutenzione straordinaria’. Oggi l’amministratore unico di UM, Marina Balsamo, replica e spiega che "gli interventi necessari per il corretto ripristino siano ascrivibili all’ambito del rifacimento strutturale, che è cosa ben diversa dalla manutenzione straordinaria". La Società tiene a precisare che "le attività di carattere ordinario sono di competenza di Busitalia, società titolare della gestione del sito. In particolare, tutti gli interventi finalizzati al mantenimento del decoro, pulizia, funzionamento dei servizi risultano quindi a carico del conduttore. Da tempo Umbria Mobilità – spiega Balsamo -. ha avviato un dialogo con il Comune con l’intento di chiarire responsabilità, esigenze, prospettive d’intervento. È stato sottolineato come parte della struttura del Bus terminal, causa vetustà del bene generata dalle significative sollecitazioni dinamiche subite nel corso di decenni di utilizzo, sia giunta a "fine vita tecnica". Per questo – conclude – è stato avviato, ed è a buon punto, un confronto con la Regione e con il Comune di Perugia finalizzato all’individuazione di ipotesi di superamento dell’attuale condizione".