Ecco Anna e Alfred. Una coppia perugina a “Temptation Island“

C’è anche una coppia umbra tra le sette protagoniste della nuova edizione di “Temptation Island“ in onda da martedì su Canale 5. Sono Anna Acciardi, 27 anni perugina, laureata in psicologia e Alfred Ekhator, 24 anni, modello residente ad Assisi: fidanzati da un anno e 9 mesi, vivono a Perugia e sono pronti a mettere alla prova il loro amore nel popolare docu-realty tv. E’ stata Anna a chiedere di partecipare dopo aver scoperto il tradimento di Alfred. "Sono innamorata e non riesco a lasciarlo”, ha ammesso. Scintille fin dalla prima puntata.