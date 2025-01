E45, torna il ’solito’ incubo. Lavori su 20 cavalcavia. Deviazioni e svincoli chiusi

Tanto per cambiare. Non sarà una settimana semplice per chi viaggia lungo la E45, vista la presenza di cantieri che stringono le carreggiate, fanno chiudere gli svincoli e creano inevitabili disagi soprattutto per la presenza giornaliera di migliaia di mezzi pesanti lungo la superstrada che attraversa l’Umbria da nord a Sud.

Sono, in particolare, venti i cavacavia interessati dal programma di riqualificazione e potenziamento della E45 previsto da Anas attraverso interventi di risanamento strutturale. Uno di questi interessa la zona di Perugia: per consentire la seconda fase dei lavori in corrispondenza del cavalcavia dello svincolo di Torgiano/San Martino in Campo, è infatti chiusa la carreggiata in direzione Terni con transito consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Torgiano/San Martino in Campo è temporaneamente chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Terni. Il completamento di questa fase è previsto entro il 9 febbraio. Gli interventi riguardano in particolare il risanamento delle travi, il rifacimento dei cordoli e la sostituzione delle barriere laterali, la sostituzione dei giunti di dilatazione e l’impermeabilizzazione, al fine di migliorare gli standard di sicurezza e la durata dell’opera nel tempo. Il cantiere sta provocando disagi non solo in superstrada, ma anche nei cavalcavia di San Martino in Campo e Pontenuovo dove si giaggia a senso unico alternato regolato da un semaforo che, peraltro, ha tempi lunghissimi. Inevitabili code e proteste.

Nel ternano sono ripresi gli interventi di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza su un tratto della carreggiata sud a Montecastrilli, dopo la sospensione disposta per agevolare il traffico nel periodo festivo. Per consentire gli interventi, il transito sarà regolato a doppio senso sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Montecastrilli sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Terni. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Acquasparta. Il completamento di questa fase è previsto entro febbraio.

Inoltre, sempre nell’ambito del programma di riqualificazione e potenziamento della E45, Anas ha avviato i lavori di risanamento strutturale di ulteriori cavalcavia che sovrappassano la sede stradale.