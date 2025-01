E’ un progetto promosso di Umbria Film Academy tra cultura e solidarietà

“Le musiche del cinema italiano – Le più belle colonne sonore” è un progetto internazionale promosso a Todi da Umbria Film Academy, realtà che si occupa di formazione e promozione in ambito cinematografico. Il concerto ha avuto il suo debutto internazionale in Croazia, in occasione della Festa delle Repubblica Italiana, ha poi affrontato un tour europeo e dopo poche ma prestigiose repliche in Italia, questo sabato alle 20.45 arriva a Todi, al Teatro Comunale. Protagonista con Marco Bocci è l’Orchestra Giovanile Regionale Umbria scelta da Umbria Film Academy per dare rilievo ai giovani talenti umbri, diretta da Michelangelo Galeati, violoncellista e direttore d’orchestra di fama e prestigio. La direzione artistica dell’intero progetto è di Gabriele Guidi, figlio d’arte (il papà è Johnny Dorelli) e artista attivo tra musical, prosa e concerti. Questo evento ha come obiettivo una raccolta fondi a beneficio di alcune onlus, tra le quali il “Comitato per la Vita Chianelli. Informazioni per i biglietti al 331.7449868 e [email protected].