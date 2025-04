È tornata la ’Spartan Race’. A Gubbio la gara a ostacoli più famosa del mondo

Sport e natura trovano ancora una volta un importante punto d’incontro nella città dei Ceri. Dopo aver ospitato Ventomania e il Trail "Città di Pietra" negli scorsi weekend, questo fine settimana Gubbio si è ritrovata invasa - nel senso buono del termine- da migliaia di atleti per la Spartan Race - Trifecta Weekend, la corsa a ostacoli più famosa del mondo. Atleti e sportivi di varie nazioni si sono dati appuntamento a Gubbio per una due giorni di gare che vanno oltre il normale sforzo agonistico: ciascuna delle tre categorie (Sprint, Super e Beast) è infatti una prova di forza che spinge i partecipanti a oltrepassare i propri limiti, in percorsi pieno di ostacoli che attraversano varie parti della città per confluire poi all’arrivo presso la splendida cornice del Parco del Teatro Romano.

Ieri un antipasto delle gare. Nella mattina spazio alla gara Beast (21 km con 30 ostacoli) dove nella categoria Élite è stato Andrea Riva in 2:19:34 a vincere (secondo posto per l’eugubino Manuel Moriconi, arrivato con due minuti di ritardo) mentre nelle donne Viviana Marri ha conquistato la medaglia d’oro correndo il percorso in 2:57:39. La mattinata si è conclusa con le altre corse Beast (Open, dunque aperte a tutti) mentre nel pomeriggio sono stati protagonisti i partecipanti alla gara Sprint (5 km con 20 ostacoli). Oggi si riparte con la gara Super (10 km con 25 ostacoli) nella mattina, mentre il pomeriggio sarà dedicato ai bambini con la SpartanKids, che offre percorsi fatti su misura per famiglie e piccolissimi. I 4200 iscritti totali alla gara hanno fatto sì che già da venerdì si registrassero presenze importantissime nelle strutture ricettive, ormai sold out da tempo per questo fine settimana, e nei parcheggi cittadini, subito esauriti nel pomeriggio: è un primo assaggio della primavera che vivrà Gubbio, con eventi folkloristici e sportivi che metteranno la città al centro di importanti manifestazioni. Non solo Spartan Race, infatti, perché fervono sempre più i preparativi di avvicinamento alla partenza della tappa Gubbio-Siena del Giro d’Italia del prossimo 18 maggio, che s’infila in un già pieno calendario delle tradizionali feste eugubine: dalle celebrazioni pasquali ai Ceri, passando anche per il Palio della Balestra.

Federico Minelli