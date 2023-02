"È necessario un contributo stabile dello Stato per risanare il bacino del lago Trasimeno"

"Per il lago Trasimeno c’è bisogno che lo Stato contribuisca in maniera stabile e duratura finanziando un piano di risanamento del bacino". Il senatore del Pd Walter Verini (nella foto) nel corso dell’incontro a Castiglione del lago con il presidente dell’Unione dei Comuni, Matteo Burico ha consegnato il testo di una proposta di legge che punta a creare un fondo annuale attraverso il quale lo Stato contribuirebbe al finanziamento della progettazione e dell’esecuzione delle opere di risanamento. "Ho voluto partecipare questo testo con i Comuni dell’unione del Trasimeno – sottolinea Verini – per ottenere, attraverso una legge statale, un contributo stabile di 3 milioni di euro all’anno significherebbe poter intervenire con maggior stabilità sulla manutenzione delle aree spondali demaniali, sull’approfondimento dei fondali e sulle rotte di navigazione; prevenire il degrado strutturale delle darsene e degli approdi e l’adeguamento dei bassi livelli. Al fine di prevenire anche stati di siccità ricorrenti il Trasimeno necessita di azioni di manutenzione e gestione costanti dei corsi d’acqua, con opere idrauliche di terza categoria anche sulla linea navigabile. Serve intercettare e smaltire il trasporto solido e rimuovere i conoidi e soprattutto mettere in campo una lotta integrata ai chironomidi. Con questo contributo potremmo lavorare anche su progetti di ingegneria idraulica utili a contenere le fasi siccitose del lago. Questo è un disegno di legge che può essere arricchito, integrato dal contributo dei comuni, delle istituzioni provinciali e regionali, delle forze sociali. E degli stessi parlamentari umbri di maggioranza che – conclude Verini – potranno aiutare a facilitare il percorso parlamentare".