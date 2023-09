E’ l’ora del Corteo dei Cortei Sfilano oltre 1200 figuranti

Oltre 1200 figuranti in rappresentanza delle manifestazioni storiche di 42 città dell’Umbria. Domenica Orvieto ospita la prima edizione del “Corteo dei Cortei“, l’iniziativa promossa e organizzata dall’Aurs, l’Associazione umbra rievocazioni storiche. Ad Orvieto oggi e domani saranno due giornate di approfondimento e spettacolo grazie anche al coordinamento e alla collaborazione di Gianluca Foresi, attore e regista orvietano. Il corteo partirà alle 16 da piazza del Popolo e sarà aperto dalle delegazioni di “casa“, il corteo storico del Corpus Domini e il corteo della Palombella. Di seguito sfileranno le rappresentanze di 42 città con i propri vessilli storici che incontreranno e accoglieranno in piazza della Repubblica, alle 17, i propri sindaci e le autorità civili, militari e religiose. La parata proseguirà poi lungo le vie del centro storico di Orvieto sino a giungere in piazza Duomo. Qui, dopo la presentazione delle città, alle 18, farà ingresso in Cattedrale dove sarà accolta dal vescovo di Orvieto-Todi, monsignor Gualtiero Sigismondi. Dopo i saluti del presidente di Aurs, Carlo Paolocci, del sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, e dei rappresentanti della Regione Umbria, si celebrerà una solenne cerimonia religiosa in cui il vescovo impartirà la solenne benedizione dei vessilli storici e sarà recitata la “Preghiera del Rievocatore“.