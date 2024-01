È l’ora dei varchi elettronici. La giunta ha varato la delibera: da quest’anno i “muri“-Ztl

Quest’anno entrerà in funzione il sistema automatico per gestione degli accessi al centro storico, i cosiddetti varchi elettronici, l’annuncio proprio dopo i giorni di grande afflusso turistico che hanno messo a dura prova la struttura comunale, a cominciare dal corpo della Polizia locale, costretto a un super lavoro. In questo 2024 sarà realizzato l’accesso automatizzato alla zona a traffico limitato (ZTL) con l’installazione dei varchi alle porte del centro storico di Assisi. Obiettivo che è stato formalizzato con la delibera di giunta del dicembre 2023 che ha trovato finanziamento in appositi capitoli di bilancio e che sarà attuata nei prossimi mesi. Saranno salvaguardati residenti, utenti di farmacie e attività commerciali – viene evidenziato dal Comune -, ma anche categorie protette e veicoli elettrici, con attenzione anche a coloro che sono diretti agli alberghi e maggiore rispetto per visitatori, turisti e pedoni. Da diversi anni ormai l’amministrazione comunale ha esaminato, analizzato e predisposto un "calendario" e un "orario" della ZTL che sembra funzionare: con giorni "rossi", "gialli" e "bianchi" in base all’afflusso, con relative restrizioni; è stato sperimentato anche un servizio navetta. Queste sperimentazioni verranno organizzate da un sistema ‘intelligente’ che automatizzerà l’accesso con apposita segnaletica a messaggio variabile. Sarà effettuata, come previsto dalle norme, una prima fase obbligatoria di sperimentazione, avviata dopo incontri che l’amministrazione organizzerà a gennaio e febbraio per ascoltare o cittadini. L’importo per l’attivazione del sistema automatico ZTL – col noleggio a lungo termine dell’impianto – è pari a 131.760 euro.

Maurizio Baglioni