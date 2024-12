E’ in arrivo la tassa di soggiorno

BASTIA UMBRA – Approvato il bilancio di previsione, con una novità: l’introduzione della tassa di soggiorno che farà dunque il suo debutto per le attività ricettive del territorio bastiolo. Una misura che, oltre a valorizzare il turismo e la ricettività di Bastia – viene evidenziato dal Comune (nella foto il sindaco Erigo Pecci) – genererà nuove entrate da poter investire nella cultura e nella promozione del territorio, senza pesare economicamente sui cittadini di Bastia, con il bilancio di previsione 2025 che non comporterà alcun aumento della tassazione per i residenti.

Nel piano delle opere spicca l’ambiziosa realizzazione di un nuovo palasport per Bastia Umbra, opera necessaria per permettere alle società sportive di avere una struttura di livello in cui sia possibile svolgere le varie gare e la riqualificazione del mattatoio di Piazza del Mercato, simbolo storico e identitario da restituire alla città e che versa in stato di degrado e incuria da anni.

Bilancio di previsione 2025 che rappresenta – aggiunge ancora la municipalità bastiola – la solida base da cui partirà la pianificazione dell’amministrazione in questa consiliatura e che coniuga l’attenzione per la sostenibilità economica al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’amministrazione, il tutto declinato nell’interesse della nostra comunità. Attenzione sarà riservata alle manutenzioni ordinarie e straordinarie (soprattutto nelle scuole, per procedere con gli interventi necessari non appena terminata l’attività scolastica), le opere da realizzare, la visione culturale e sociale".