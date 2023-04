E Borghese gira di nuovo i suoi ’’4 Ristoranti’’

Campello sul Clitunno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Bettona. Sono questi i comuni al centro della puntata di ‘4 ristoranti’ che Alessandro Borghese (foto) sta girando in Umbria. Tema? La via dell’olio. Gli spifferi e gli avvistamenti del celebre van sul quale lo chef fa viaggiare i ristoratori in sfida erano stati diversi e il materiale postato sui social dallo stesso Borghese ha confermato il resto. "La Via dell’Olio Umbra. Posizionata al centro della nostra Italia, c’è l’Umbria, con una zona dove ti giri ti giri, sei circondato da ulivi. Una via che si estende per circa 40 km, tra Assisi e Spoleto, attraversando Spello, Foligno e Trevi. Questa via – scrive Borghese sui social – è un gioiello tutto italiano, 90mila ettari di terreno dedicati alla cultura dell’ulivo. Lo sanno bene i ristoratori umbri, che tra aziende agricole, trattorie con frantoio, agriturismi e osterie arroccate sui borghi dell’Appennino, dell’oleo-turismo hanno fatto una vocazione, portando avanti la loro idea di ristorazione con al centro sempre lui: l’olio extravergine di oliva, ovviamente di produzione propria". Pur nella più assoluta riservatezza imposta dalla produzione del programma, i mezzi brandizzati hanno dato nell’occhio e hanno fatto individuare almeno due dei quattro ristoranti in gara.

I ’rumors’ danno per certa la partecipazione di Trattoliva, a Campello, caratterizzato da un frantoio interno e quindi dalla filiera cortissima. L’altra attività in cui Borghese ha già stazionato è ‘Il poggio degli ulivi’, a Passaggio di Bettona. Sugli altri due bocche ancora cucite. Telecamere avvistate anche a Trevi ma in questo caso solo per raccontare il territorio.