E’ boom di visitatori alla mostra “Amarsi“: oltre 10mila in un mese

TERNI Oltre 10mila presenze e 300 cataloghi venduti nel primo amese di apertuta della mostra “Amarsi. L’Amore nell’Arte da Tiziano a Banksy“, allestita a Palazzo Montani Leoni, sede della Fondazione Carit, e curata da Costantino D’Orazio e Anna Ciccarelli, con la collaborazione di Federica Zalabra. "Ciò che colpisce - spiegano gli organizzatori – è anche la provenienza variegata dei visitatori, dal Nord al Sud Italia, da Treviso a Reggio Calabria, con numerose presenze internazionali dall’Europa al Sudamerica". "Sono numeri importanti - spiega Luigi Carlini, presidente della Fondazione Carit - che testimoniano quanto la mostra sia attraente non solo per i cittadini del comprensorio ternano, ma anche per chi arriva da fuori regione e dall’estero. Le cifre che riguardano le presenze da fuori infatti sono significative e mi fanno enormemente piacere. Anche in considerazione del fatto che tra poco si entrerà nel clima dei festeggiamenti per il nostro patrono, San Valentino, e quindi è bello pensare che ci sarà ancora un maggiore afflusso". La mostra sarà aperta fino al 7 aprile.