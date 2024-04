È arrivato un Luna Park tutto nuovo

UMBERTIDE – Un grande Luna Park presso il parcheggio della piscina, dove quest’anno non ci saranno solo poche giostre, ma almeno altre dieci attrazioni diverse - tappeti elastici, mongolfiere, trenino, calcinculo - fino al prossimo 12 Maggio. Un appuntamento di primavera immancabile nella programmazione del Comune, reso ancor accattivante dal fatto che l’arrivo e la partenza dei baracconi avverrà più o meno contemporaneamente. Soddisfazione del vicesindaco Annalisa Mierla con delega al Commercio per il coordinamento degli operatori: "Dietro ogni attrazione - dice - ci sono famiglie intere che per tutta la vita dedicano professionalità a questo settore. Un ambito da sostenere e incentivare, una tradizione che sa rendere gioiose, ma sicure, le giornate dei bambini". Tra le iniziative una giornata tutta dedicata ai ragazzi con disabilità.