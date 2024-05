E anche la “città delle infiorate“ omaggia il passaggio dei ciclisti

SPELLO - La città dei fiori, Spello, si tinge di rosa e si prepara ad omaggiare il passaggio del Giro d’Italia: l’evento ciclistico più atteso dell’anno transiterà nel territorio comunale e numerose sono le iniziative che volontari, cittadini, associazioni e attività stanno organizzando per accogliere la carovana rosa che transiterà per: via Pasciana, Traversa via Mausoleo, via Mausoleo, via G. di Vittorio, via G. Bonci (fino ad incrocio con Via XXV Aprile), rampa in direzione rotatoria Infioratori, via Grignano, via G. Marconi, via Centrale Umbra (rotatoria bar dell’angolo fino a Villa Fidelia), sottopasso via delle Regioni, via delle Industrie ( per le quali è stato disposto il divieto di transito dalle 8.00 alle 18.00).

A fare da cornice al passaggio dei professionisti il simbolo della città, le Torri di Properzio che si coloreranno di rosa; nell’area privata adiacente allo svincolo Statale 75 volontari e appassionati trattoristi daranno il primo benvenuto ai ciclisti realizzando una splendida riproduzione di una bicicletta con i loro mezzi agricoli, per poi proseguire con il saluto dell’Associazione Le Infiorate di Spello alla rotatoria degli infioratori all’ingresso della città e poi lungo tutto il percorso con tanti cartoncini colorati di rosa con le scritte "Viva il Giro D’Italia" e "Spello Giro d’Italia". Al fine di consentire la più ampia partecipazione anche delle famiglie e dei più piccoli, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi della prima infanzia.