Duello all’ultimo accordo. I Bartender rivisitano “Bang Bang in the sky“

ORVIETO - Tre chitarre, un’orchestra invisibile e un duello all’ultimo accordo: il gruppo orvietano dei Bartender incanta con “Bang Bang in the Sky“. Il videoclip di “Bang Bang in the Sky“ è finalmente uscito, trasportando gli spettatori in un autentico viaggio nel cuore del western.

I Bartender hanno colpito nel segno con un’interpretazione unica di “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)“, trasformando tre chitarre acustiche in un’orchestra epica, capace di evocare tutta la potenza sonora e narrativa degli spaghetti western. Il trio umbro (Gabriele Tardiolo, David Tordi e Valerio Bellocchio) ha ancora una volta riscritto le regole, dipingendo un paesaggio sonoro fatto di corde, legno e voci. Solo pura energia acustica, costruita con maestria per far vivere all’ascoltatore un’esperienza cinematografica.

I Bartender girano il mondo da anni con il loro stile unico, dimostrando che la musica non ha bisogno di confini geografici né stilistici. La loro capacità di reinventare brani celebri e creare atmosfere immersive usando esclusivamente le chitarre acustiche ha affascinato pubblici internazionali.