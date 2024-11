Due vetture in fiamme tra i palazzi. Fumo, caos e paura in via Murri

Caos e paura, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, per l’incendio che si è scatenato ieri intorno alle 9,30 interessando due auto, alimentate una a gpl e l’altra a metano, parcheggiate sotto una pensilina in un’area condominiale di via Murri. Le fiamme, divampate probabilmente per un guasto elettrico di una delle due auto, si sono rapidamente estese non solo alla vettura vicina e all’intera pensilina, ma anche a un gazebo limitrofo dove si trovava un impianto di barbecue a gas. E’ stata la presenza di quest’ultimo a provocare i maggiori timori, tanto che i palazzi vicini sono stati temporaneamente evacuati a scopo precauzionale. L’intervento dei vigili del fuoco ha spento il rogo, mentre le forze dell’ordine hanno contestualmente bloccato la viabilità su via Murri e viale Ippocrate. Le alte colonne di fumo dell’incendio sono state notate in varie zone della città. Fortunatamente no non si sono registrati intossicati o feriti; un’anziana è stata affidata alle cure del personale, ma anche per lei nessuna conseguenza. Sul posto anche carabinieri e agenti della polizia municipale. Il rogo sarebbe divampato per cause accidentali, probabilmente un corto circuito dell’auto.