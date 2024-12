Due ragazzi in ospedale dopo le botte

Ancora violenza a Perugia. Ancora giovani coinvolti. Una lite che, secondo quanto è stato possibile apprendere, rientrerebbe in quei casi in cui i "futili motivi" sono sufficienti a far scattare le botte. L’episodio risale alla notte di sabato. Intorno alle tre, nella zona di Porta Pesa, due ragazzi ventenni, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati aggrediti da alcuni sconosciuti. E l’aggressione si è conclusa con le cure dei medici del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. Per uno dei due la prognosi è di cinque giorni, più gravi le conseguenze riportate dall’amico a cui, presumibilmente, un pugno ha rotto il naso. Per lui saranno necessari trenta giorni. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Viste le conseguenze importanti riportate da uno dei due presunti aggrediti, le indagini vengono avviate indipendentemente dalla denuncia della parte lesa. Un episodio, come detto, da chiarire. Che se, per esempio, sembra non dover essere assimilato a quello che si è verificato a Fontivegge giovedì sera, sembra descrivere una generale facilità a ricorrere alla violenza anche e soprattutto tra i più giovani. Come, ricordando un altro esempio che per la sua gravità ha destato particolarmente all’allarme, l’accoltellamento avvenuto al Mc Donald’s di Pian di Massiano, al culmine di un diverbio.