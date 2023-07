Due Mondi super: Spoleto sold out

Il Festival dei Due Mondi entra di grande carriera nel terzo week-end sull’onda dei tanti sold out registrati dagli spettacoli del primo e secondo week end che tirano la volata al gran finale di questa edizione. Molti spettacoli in arrivo registrano già il tutto esaurito: l’appuntamento con Cameron Carpenter alla Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, “ Una relazione per una Accademia“ di Luca Marinelli e “Ciarlatani“ di Silvio Orlando e Pablo Remón. Corsa all’acquisto per gli spettacoli ancora disponibili per la prossima settimana e in fase di riempimento: la cantante Rhiannon Giddens in Piazza Duomo giovedì 6 luglio in Piazza Duomo e gli spettacoli del coreografo Marco Goecke “Dark Matter“ (nella foto) al Teatro Romano e “M“ di Maria Chouinard al Teatro Nuovo Carlo Menotti. Intanto questa sera torna la Banda dell’Esercito Italiano, per il consueto concerto al Teatro Romano stasera alle 20, diretta dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila. “4 Luglio… nei Due Mondi“ intreccia musica europea e americana. Fondata nel 1964, la Banda dell’Esercito è il complesso musicale rappresentativo della Forza Armata.