Due furti in una notte. Sono otto i denunciati

Otto persone di origine rumena, sette uomini e una donna tra i 18 e i 39 anni provenienti dai campi nomadi di Roma, sono state denunciate dai carabinieri per furto aggravato in concorso. Dalle indagini dell’Arma ternana è emerso che il gruppo, nella notte tra il 7 e l’8 settembre scorsi, aveva messo a segno due furti in altrettante ditte impiantistiche della zona industriale cittadina. In un caso erano stati asportati dal capannone di un’azienda due automezzi pesanti, una bobina di cavo elettrico da 500 metri e svariati utensili da lavoro, per un valore stimato in circa 100mila euro; nell’altro circa 15 quintali di scarto di rame, del valore di circa 6mila euro.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno analizzato le telecamere di sorveglianza della zona e gli elementi rinvenuti nei luoghi di furti, la banda era partita da Roma per poi farvi rientro una volta messo a segno i colpi. Identificato tutti i componenti, per i quali è scattata la denuncia.