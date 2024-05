Due artisti in mostra. C’è “Intra formae“

Fabio Mariacci ed Elio Mariucci insieme espongono le loro opere nell’Ala Nuova della Pinacoteca comunale con la mostra “Intra formae“, fino al 16 giugno. Per l’occasione è stato aperto il nuovo spazio della Manica lunga. Il Rinascimento della Pinacoteca comunale di Città di Castello e la Contemporaneità di due artisti tifernati, si fondono nell’evento a cura di Lorenzo Fiorucci, che è stato inaugurato alla presenza di tante persone. Il Comune nell’occasione ha ringraziato i due artisti per il progetto espositivo, una selezione di alcune opere molto identitarie dello stile di Mariacci e Mariucci, ad alto impatto sia artistico che di allestimento. In concomitanza di questo evento artistico è stata aperta la seconda sezione della Manica lunga, in cui si è svolta la presentazione e che da ora in avanti si va ad aggiungere agli spazi della Pinacoteca al servizio dei molti eventi e delle iniziative già in calendario, tra cui la mostra dei 150 anni di Alice Hallgarten, organizzata dal Centro studi Villa Montesca. Tornando a Intra Formae Lorenzo Fiorucci ha illustrato il progetto di mostra, sottolineando che si tratta di un allestimento "pensato per l’evento tifernate e costituito sia da opere pittoriche che da installazioni. Una sorta di definizione di una maturità espressiva, che mette in evidenza la loro incessante ricerca astratta, sviluppatasi anche su tele di grandi formati". La collaborazione tra i due artisti è ormai collaudata, risale al lontano 2003, "quando, invitati dall’operatore culturale Mario Fondacci – hanno ricordato gli autori – abbiamo esposto, insieme ad altri artisti tifernati, in una delle prime manifestazioni di Morrarte. Poi amicizia, affinità di idee e collaborazione si sono consolidate e sviluppate".