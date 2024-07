Drogati e ubriachi al volante . Giro di vite dei carabinieri

La notte Fucsia, le sagre, le feste, la movida diffusa in valle: le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli con numerosi posti di blocco in tutto l’Altotevere. Giro di vite da parte dei Carabinieri della Compagnia tifernate nel fine settimana con verifiche mirate contro l’uso di sostanze stupefacenti da parte di giovanissimi, o l’abuso di sostanze alcoliche sempre più causa di incidenti stradali. I controlli degli equipaggi coinvolti hanno interessato tutta la vallata, da San Giustino a Città di Castello fino a Umbertide con diverse pattuglia schierate.

Nell’ambito di queste attività in particolare, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e hanno segnalato alla Prefettura di Perugia diverse persone. Sebbene i controlli fossero mirati ai più giovani, a finire nei guai sono stati tre sessantenni. Il primo, un tifernate di 64 anni è stato controllato in un esercizio pubblico da dove era partita una segnalazione per ubriachezza molesta. L’uomo infatti aveva alzato troppo il gomito e stava creando qualche disordine importunando gli altri avventori; è stato sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura di Perugia per ubriachezza molesta. A San Giustino un altro sessantenne di origine straniera, ma residente in zona è risultato positivo all’abuso di sostanze alcoliche con un tasso doppio rispetto al limite consentito (fermo del veicolo e patente ritirata); stessa sorte toccata a un coetaneo di Città di Castello positivo all’abuso di sostanze alcooliche con un tasso di poco superiore al limite. Sempre nel territorio del comune sangiustinese un 40enne aveva qualche grammo di hashish e uno spinello già confezionato (per questo è stato segnalato alla locale Prefettura per la revisione dei requisiti psicofisici della patente di guida). Infine anche un ragazzo di 20 anni di Umbertide, controllato dentro un locale, aveva con sé hashish e uno spinello, ugualmente segnalato per i reati del caso. Decine e decine le persone identificate e i veicoli fermati. Questo genere di attività sarà ripetuta anche nei prossimi giorni quando il calendario di iniziative legate all’estate si intensificherà e con esso i controlli da parte di tutte le forze dell’ordine (sia carabinieri che guardia di finanza o polizia locale e di Stato). Tra l’altro proprio per innalzare la pubblica sicurezza il Comune ha predisposto controlli in centro - anche di notte - del corpo di polizia locale.