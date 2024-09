Droga nascosta nel bosco: 20enne arrestato

PERUGIA - Cocaina chiusa in un tubetto per vitamine, poi nascosto nella vegetazione, tra la vegetazione di una zona isolata di Mugnano. Lì, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Città della Pieve hanno intercettato un ragazzo di 20 anni, poi arrestato. I militari erano impegnati in una attività investigativa incentrata proprio a contrastare lo spaccio di droga nell’area del Trasimeno. Un’attività focalizzata non solo sulle ore notturne, ma anche in fasce ritenute meno "sospette", come la mattina o il pomeriggio. E proprio nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa i militari hanno bloccato l’automobile sulla quale stava viaggiando il 20enne. Era diretta verso una zona isolata, ritenuta sospetta. E a ragione. Perché i militari hanno potuto recuperare, tra la vegetazione, il tubetto con dentro nascoste 22 dosi di cocaina per un peso complessivo di quasi 15 grammi, che avevano visto lasciare dall’automobilista poco prima. I militari, a quel punto sono intervenuti, hanno bloccato il ragazzo e lo hanno sottoposto a perquisizione. Attività che ha permesso di rinvenire un’altra dose di cocaina, del peso di un grammo scarso, ma anche 850 euro in contanti, somma ritenuta presumibilmente provento dell’attività illecita, e di un telefono cellulare. Accompagnato in caserma, il giovane è stato dichiarato in arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura, è stato portato nel carcere di Capanne, a Perugia. Stupefacente, denaro e telefono cellulare sono stati sottoposti a sequestro.