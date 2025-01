Dove sono i defibrillatori?. Ecco la mappa interattiva

È in corso da parte del Comune una ricognizione degli oltre 100 defibrillatori situati nel territorio per realizzare una mappa interattiva dei punti in cui sono installati che possa essere consultata dai cittadini in tempo reale sul portale istituzionale. "Pensiamo di estendere questa rete di protezione anche nei luoghi e nelle strutture dove si trovano persone anziane, come gli orti comunali: stiamo predisponendo pure dei corsi di formazione rivolti alla cittadinanza, perché è importante sapere dove si trovano i dispositivi, ma è anche fondamentale saperli usare". Ulteriori garanzie verso la creazione di una città cardioprotetta sono giunte dall’assessore Benedetta Calagreti che ha risposto in consiglio comunale all’interrogazione del capogruppo di Forza Italia Tommaso Campagni che chiedeva conto dell’esistenza di "una mappatura per individuare le zone in cui è presente un defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) e quelle che risultano scoperte". L’assessore Calagreti ha ripercorso le tappe dell’iniziativa del Comune per mappare le postazioni che ospitano defibrillatori accessibili h24 e quelli con accesso limitato, cioè che si trovano nelle palestre delle scuole o in altri luoghi non sempre aperti, raccogliendo in questo senso anche le indicazioni della Regione che chiedeva di completare la ricognizione. Per facilitare ‘il censimento’ il Comune ha predisposto un link che permette alle associazioni interessate di inserire in autonomia i dati riguardanti i dispositivi e tenerli anche aggiornati.