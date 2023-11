“Dove non c’è più luce“. Sualzo inaugura la rassegna ’TimBooks’

Riparte oggi alle 18.30 al Café Timbuktu di via Danzetrta, dopo il successo della prima edizione, la rassegna letteraria “TimBooks“, curata dalle associazioni Timbuktu e Luoghi Comuni, in collaborazione con la libreria Mannaggia. A inaugurare questa edizione, che andrà avanti fino alla primavera, è il perugino Antonio “Sualzo” Vincenti: classe 1969, autore e illustratore tra i più apprezzati in Italia, da anni collabora anni con numerose case editrici italiane e straniere.

Il suo ultimo graphic novel “Dove c’è più luce“ racconta la storia di u rinomato libraio antiquario la cui vita viene sconvolta dall’abbandono da parte della moglie, che lo dimentica per un’amnesia. Un libro in cui si parla della necessità di fare i conti con l’imperfezione come caratteristica principale della natura umana, che oggi sarà al centro di una presentazione un po’ speciale: l’autore, infatti, non solo racconterà qualche storia attorno al libro, in dialogo con Ivana Finocchiaro ma canterà e suonerà, accompagnato dal musicista Francesco Ascani, alcuni brani di Paolo Conte che molto ne hanno influenzato la scrittura.