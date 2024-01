Doppio evento in ricordo di don Gerardo Balbi

UMBERTIDE - La città commemora Don Gerardo Balbi a un anno dalla morte. Era il 10 gennaio 2023 quando il “Musicista di Dio“ tornò alla casa del Padre e per ricordarlo sono in programma due celebrazioni, domani nella chiesa di Cristo Risorto: alle 18 la messa in suffragio del sacerdote accompagnata dalle note dell’organo “Pedrini“ tanto amato (e suonato) da don Gerardo, recentemente restaurato; alle 21, un concerto d’organo eseguito dal maestro Luca Grosso, dedicato al sacerdote. Saranno poi presentati i lavori di restauro che hanno interessato l’imponente strumento. Don Gerardo nacque il 29 novembre 1943. Non vedente dalla nascita è stato un grande appassionato di musica iniziando gli studi presso il Serafico di Assisi. Diplomatosi in pianoforte al Morlacchi di Perugia e poi in composizione polifonica a Pesaro, eccellente concertista, è stato anche insegnante per trent’anni. Vocazione adulta, il 28 giugno 1997 fu ordinato sacerdote e venne incardinato nella Diocesi di Gubbio. Da prete, Balbi è stato sempre vicario parrocchiale a Cristo Risorto e parroco a Camporeggiano. Era anche vicario pastorale dell’Umbertidese.

Pa.Ip.