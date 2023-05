"Dopo-sisma Alloggi a canoni ribassati"

UMBERTIDE - "Alloggi a canoni ribassati per chi è in difficoltà dopo il sisma". Parola di Coop Umbria Casa e Finint Investments che scendono in campo per aiutare i terremotati di Pierantonio, proprio nel giorno in cui il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini annuncia la sua visita alla frazione per l’8 maggio. Umbria Casa e e Finint Investments sono cogestore il primo e proprietario il secondo del complesso edilizio "La Nuova Fornace" di Umbertide (in foto i responsabili in riunione) e proprio da qui vendono gli appartamenti, che sono stati messi disposizione delle famiglie sfollate.

"Cerchiamo di fare tutti la nostra parte – ha detto Laerte Grimani, Presidente di Coop Umbria Casa – in un momento critico. Non ci si poteva tirare indietro e ringrazio Finint Investments per la sensibilità e disponibilità dimostrata. Avendo a disposizione alcuni appartamenti, si è deciso di destinarli a chi ha bisogno nell’immediato di una risposta abitativa. Il canone che viene proposto agli sfollati sarà ribassato per i primi quattro anni e per i successivi quattro si adeguerà agli attuali canoni applicati. Questo per –per distinguere le esigenze temporanee da quelle a più lungo termine e dare tempo alle persone di organizzarsi". "Come sistema cooperativo – afferma Danilo Valenti, Presidente di Legacoop Umbria - abbiamo una responsabilità sociale e la mettiamo in campo con azioni di solidarietà concrete. Grazie a Finint Investments ed alla nostra cooperativa Coop Umbria Casa che incarna appieno i nostri valori in nome della coesione sociale specialmente in questi territori colpiti dal sisma".

Quanto alla visita di Salvini il ministro sarà a Pierantonio lunedi prossimo alle 12.00; alle ore 12.45 appuntamento con gli umbertidesi presso la sede locale del Carroccio in largo Vibi. Il vicepremier e sarà poi a Terni alle 14.30.