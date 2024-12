Dopo il restauro inaugurato il Cimitero di Morleschio

1"Morleschio è il primo cimitero in Italia a essere stato restaurato con l’Art Bonus". Si è svolta ieri l’inaugurazione del cimitero situato a nord del territorio perugino, dopo il restauro. All’evento erano presenti le mecenati che hanno donato per il recupero del cimitero, Ivana Picchio e Manuela Castellani accompagnate dalle rispettive famiglie. visibilmente commosse, hanno raccontato che, grazie all’Art Bonus, il cimitero di Morleschio è "un luogo che vive tra i vivi e che tutti coloro che oggi sono sepolti qui sarebbero stati felici di vedere un luogo così bello". La restauratrice Alessandra Mamone, ha sottolineato "l’importanza di mantenere in vita la tradizione architettonica ed antropologica ancora tanto presente in questo territorio". L’architetto Stefano Barcaccia ha raccontato la storia del cimitero di Morleschio costruito dal Comune nel 1878.