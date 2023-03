Femminicidio a Terni, donna uccisa a coltellate in casa

Terni, 30 marzo 2023 – Femminicidio a Terni. Una donna è stata uccisa a coltellate in casa. La tragedia è avvenuta all'interno di un'abitazione in via del Crociere, zona Borgo Rivo.

Secondo quanto si è appreso, il femminicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata con il compagno. Quest'ultimo è stato fermato dalla polizia di stato, sul posto con squadra mobile, scientifica e squadra volante. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura di Terni, per ricostruire quanto accaduto.

Dalle prime ricostruzioni sembra che in seguito alla lite, la donna sarebbe stata ferita e uccisa con un corpo contundente o con una lama.