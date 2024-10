"Donate soldi alla Caritas". Ma è soltanto una truffa

UMBERTIDE - Una truffa odiosa che approfitta della generosità della gente e del buon nome di una delle associazioni più attive ed apprezzate, la Caritas. E proprio a suo nome alcuni sciacalli si sono recati a casa di parecchi umbertidesi chiedendo offerte in denaro. "Abbiamo saputo di questi episodi incresciosi e molto brutti – dice Marisa Giovannoni, responsabile della Caritas umbertidese – ma noi non chiediamo mai niente a nessuno, tanto meno casa per casa. Le persone contribuiscono per loro libera scelta, portano oggetti utili, vestiti, anche offerte in denaro presso la nostra sede negli orari di apertura, ovvero nei pomeriggi di lunedì, giovedì e sabato". Anche le offerte in concomitanza dei funerali possono essere destinate alla Caritas, ma questo denaro deriva "da gesti spontanei di chi è più sensibile verso le famiglie che hanno bisogno". La denuncia della responsabile dà all’associazione il modo per annunciare le prossime iniziative: sabato 16 novembre si terrà la giornata della "Raccolta alimentare", quando operatori del sodalizio, chiaramente identificabili, si ritroveranno al Centro commerciale "Fratta" e negli altri supermercati del comprensorio di Umbertide.