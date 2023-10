“Don Matteo“ . Raul Bova in Valnerina

VALLO DI NERA - Don Matteo sbarca in Valnerina. Non solo Spoleto, il cast e la troupe della Lux Vide giovedì hanno fatto visita a Vallo di Nera per girare alcune scene dell’edizione 14 della serie tv più amata dagli italiani. Lungo le vie del caratteristico borgo della Valnerina, Raul Bova nei panni di Don Massimo e Nino Frassica in quelli del maresciallo Checchini hanno girato diverse scene di una delle puntate che andranno in onda nella prossima primavera. Ad accoglierli ci ha pensato il sindaco Di Vallo di Nera Agnese Benedetti, con le telecamere che hanno immortalato via degli Orti, via di Mezzo e piazza Santa Maria. "È stata una giornata di grande gioia per noi – ha affermato il primo cittadino – e ringrazio la produzione per aver scelto il nostro borgo. Gli attori sono stati disponibilissimi con tutti ed hanno scattato foto con chiunque glielo chiedesse".