“Don Matteo“, il cast si rinnova: ecco chi c’è

Don Matteo 14 presenta il nuovo Capitano dei carabinieri e il nuovo pubblico ministero, a Spoleto cresce l’attesa per le riprese. La troupe della fiction più amata dagli italiani arriverà in città a metà settembre, ma il primo ciack della serie 14 è già andato in scena. Le camere da presa hanno fatto tappa a Castelluccio di Norcia con l’attore principale, Raoul Bova, che dall’anno scorso interpreta don Massimo, il sostituto di Terence Hill. La rivoluzione nel cast era già stata annunciata con l’addio o forse l’arrivederci di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. La Lux Vide ha praticamente scelto i sostituti. Il nuovo capitano dei carabinieri Diego Marini sarà interpretato dal giovane Eugenio Mastrandrea; a indossare la toga del pubblico ministero Vittoria Guidi sarà la 34enne Gaia Messerklinger. Intanto a Spoleto è già iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo della troupe. Il quartier generale delle riprese sarà ancora piazza Duomo sede della caserma, mentre la chiesa di don Massimo sarà sempre Sant’Eufemia.