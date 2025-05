Giornate dei Castelli. La Rocca medievale brilla

La Rocca medievale di Castiglione del Lago è stata scelta dall’Istituto italiano dei Castelli come sede ufficiale in Umbria della edizione delle Giornate nazionali dei Castelli. Sabato 10 maggio sarà dunque un’intera giornata per riscoprire uno dei luoghi simbolo del territorio del Trasimeno: uno dei migliori esempi di architettura militare del Medioevo umbro, affacciata sul lago e incastonata nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia. L’evento andrà avanti dalle 9.30 alle 18.30 con ingresso gratuito. Il programma prevede alle 10 un incontro studio nella sala del Teatro comunale, un approfondimento culturale aperto al pubblico con studiosi, storici e rappresentanti dell’Istituto Italiano dei Castelli. Si parlerà di storia, restauro, riuso e valorizzazione delle architetture fortificate in Umbria. Dalle 11.30 alle 18 visite guidate alla struttura. Accompagnati da guide esperte, si potranno visitare torri, bastioni, camminamenti e il suggestivo panorama sul lago. Sarà possibile, inoltre, consultare pubblicazioni e materiali storici a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli e del Comune. L’iniziativa si inserisce nel più ampio calendario nazionale e promuove un turismo culturale sostenibile tra castelli, rocche, torri, borghi e paesaggi storici. L’Istituto italiano dei Castelli – fondato 60 anni fa – si occupa di valorizzare e tutelare il patrimonio fortificato italiano, promuovendo studi, eventi e buone pratiche di conservazione. I volontari della onlus organizzatrice, l’Istituto Italiano Castelli che ha compiuto 60 anni di attività nel 2024, apriranno le porte di architetture fortificate di proprietà pubblica e privata – da nord a sud del paese – isole comprese – con visite guidate gratuite, conferenze, presentazioni di libri e convegni specialistici, trekking culturali alla scoperta, a piedi, di siti e borghi. L’evento che ormai ha conquistato appassionati di architettura, restauro, storia e araldica di tutte le età, è ideato e condotto in collaborazione con associazioni, comuni e altri enti pubblici al fine di far conoscere e valorizzare questo incredibile patrimonio culturale: l’Italia vanta, più di altri paesi, un numero consistente di edifici fortificati d’importanza storico-archeologica. Svelati i 42 siti e gli eventi collaterali che ciascuna sede regionale dell’Istituto italiano Castelli ha selezionato è stata resa nota la scelta di Castiglione.