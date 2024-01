Don Matteo 14, via alle nuove riprese. Frassica arriva da solo

Spoleto (Perugia), 23 gennaio 2024 – Don Matteo 14, atto secondo: ciak, si gira di nuovo. La macchina da presa della troupe della serie tv più amata dagli italiani è tornata in azione a Spoleto per la seconda fase delle riprese dell’edizione numero 14 che andrà in onda in primavera, sempre su Rai Uno. Si riparte dal “fermo-immagine“ di fine ottobre, ovvero da piazza Duomo, già set delle riprese nel periodo dal 25 settembre al 28 ottobre. Temperature rigide, ma il sole ha scaldato attori, tecnici e i numerosi curiosi, provenienti anche da fuori regione, che hanno voluto assistere di persona al primo ciak del nuovo anno. Sul set sono stati impegnati anche attori non protagonisti tra cui un bambino e diverse comparse. Grande attesa per i big: Raul Bova, ormai dalla passata stagione protagonista principale nei panni di Don Massimo, Nino Frassica che come sempre interpreta il maresciallo dei carabinieri Cecchini, ma anche per Maria Chiara Giannetta, alias Anna Olivieri, capitano del carabinieri. A Spoleto si rivede anche Nathalie Guetta, storica protagonista della serie tv. Quello di ieri è solo il primo ciak della seconda fase delle riprese che, a quanto pare, dovrebbe durare circa un mese. La messa in onda della prima puntata dell’edizione 14, secondo quanto comunicato dalla Rai nelle anticipazioni del 2024, dovrebbe essere prevista per il 28 marzo, tre giorni prima di Pasqua. Prima di lasciare la città di Spoleto comunque gli attori principali, ovvero Nino Frassica e Raul Bova insieme a Luca Bernabei, titolare della casa di produzione cinematografica Lux Vide, saranno premiati dall’amministrazione comunale che intende consegnargli una chiave simbolica di "ambasciatori" della città. La cerimonia di premiazione potrebbe essere fissata per il 20 febbraio, ma al momento sulla data, anticipata dall’assessore al turismo Giovanni Paroli, non ci sono conferme definitive.

Questa iniziativa ha sollevato l’intervento della Lega di Spoleto che dopo le vicende giudiziaria scaturite in seguito alla scomparsa del gatto di Nino Frassica ha ritenuto inopportuno premiare l’attore. Vicende giudiziarie che sono finite addirittura alla ribalta della stampa internazionale. Le denuncie nei confronti dell’attore siciliano, della moglie e della figlia sono due per i reati, tra l’altro, di stalking e diffamazione. A quanto pare dopo l’esperienza di ottobre e la scomparsa del gatto Hiro (di cui ad oggi non c’è traccia), Frassica questa volta lascerà a casa la famiglia e dovrebbe soggiornare in uno degli hotel di Spoleto.