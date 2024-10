Don Matteo 14 parte forte. Milioni di telespettatori nella puntata del debutto

Buona la prima per Don Matteo 14, debutto da quasi 5milioni di spettatori ma Raul Bova non batte il mitico Terence Hill. C’era grande attesa per il debutto della nuova serie di Don Matteo che, giunto all’edizione numero 14 quest’anno, per la prima volta da quando è ambientato a Spoleto, va in onda in autunno, ma sempre in prima serata. Le precedenti edizioni hanno sempre caratterizzato il palinsesto primaverile di Rai Uno, ma quest’anno a causa della concomitanza con i campionati Europei di calcio la serie tv più amata accompagnerà gli spettatori nei mesi prenatalizi di ottobre e novembre. L’edizione 13, quella del passaggio di testimone tra Don Matteo interpretato da Terence Hill e Raul Bova che interpreta il nuovo protagonista principale, Don Massimo, si era chiusa nel maggio 2022 con numeri da record. L’ultima puntata aveva fatto registrare ben 6.186.000 spettatori, ma soprattutto il 34.3% di share. Oltre un italiano su tre, presente davanti alla tv, aveva scelto Don Matteo a conferma che il nuovo protagonista Raul Bova, nei panni di Don Massimo, piace al grande pubblico televisivo. Quello di giovedì sera è stato un debutto da oltre un milione di telespettatori in meno perché i dati parlano di 4.930.000 spettatori pari al 27.8% di share. Rai Uno stravince la battaglia del giovedì perché lo sceneggiato turco "Endless Love" proposto da Canale 5 ha ottenuto circa la metà degli spettatori, 2.540.000 con uno share 14.6%. Don Massimo però non batte Don Matteo, perché se si raffrontano i dati della prima puntata dell’edizione 14 con quello di Don Matteo 13, Terence Hill batte Raul Bova. Sì, perché la prima puntata nel marzo del 2022 fece registrare 6.541.000 spettatori per uno share del 29,9%. Troppo presto forse per stilare un bilancio perché il pubblico attende le tante novità previste nell’edizione 14. Intanto però sono già trapelate alcune anticipazioni sulla trama della seconda puntata, in onda sempre su Rai Uno giovedì 24 ottobre, alle 21.30. "In un podere nelle campagne spoletine, Don Massimo conosce il piccolo Bart interpretato da Francesco Baffo, un allegro bambino con la sindrome di Down che ama le api. Mentre il padre è ricoverato in ospedale, il bambino viene accolto in canonica. Nel frattempo, il maresciallo Cecchini, per conquistarsi la fiducia del capitano, si offre di aiutarlo a riconquistare la sua ex fidanzata, la nuova pm di Spoleto".