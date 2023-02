Don Andrea nuovo vicario diocesano

Classe 1971, esperto storico e archivista, specializzato nello studio del Medioevo e della Chiesa, già parroco nel centro storico tifernate, don Andrea Czortek é il nuovo vicario generale della diocesi di Città di Castello. Nato ad Arezzo è stato ordinato sacerdote dal vescovo Pellegrino Tomaso Ronchi il 26 marzo 2006, attualmente è parroco di san Michele Arcangelo, san Francesco e Madonna delle Grazie. É pure direttore dell’archivio diocesano e della biblioteca "Storti-Guerri" e svolge il proprio servizio anche nell’archivio diocesano della vicina Sansepolcro, città dove ha trascorso la giovinezza. Subentra nell’incarico a monsignor Giovanni Cappelli. "Il Codice di Diritto Canonico ricorda che il compito del vicario generale è quello di prestare aiuto al vescovo nel governo di tutta la diocesi". L’annuncio è giunto in questi giorni da parte del vescovo di Città di Castello monsignor Luciano Paolucci Bedini che ha provveduto a perfezionare le nomine degli organismi, previsti dalle normative canoniche, essenziali per il governo della diocesi. La prima comunicazione è stata ai preti e diaconi riuniti in occasione dell’incontro mensile che si è svolto ieri mercoledì 15 febbraio, seguito da una nota diramata dalla stessa diocesi. Contestualmente è stato rinnovato anche il Consiglio Presbiterale Diocesano del quale fanno parte di diritto don Czortek, don Alberto Gildoni, Cancelliere vescovile e segretario del consiglio, don Filippo Milli (vicario della zona pastorale nord), don Nicola Testamigna (vicario della zona centro), don Stefano Sipos (vicario della zona sud). Completano questo organismo che, rappresentando il presbiterio, ha il compito di coadiuvare il vescovo nel governo della diocesi, don Francesco Mariucci, don Franco Sgoluppi, don Giancarlo Lepri, padre Stefano Nava e don Adrian Barsan.

Le più sentite congratulazioni per la nomina del nuovo vicario generale sono giunte dal sindaco Luca Secondi. Don Czorteck ha condotto importanti ricerche e attualmente si occupa di storia religiosa del medioevo italiano, con particolare riferimento all’età comunale e specifico interesse per il monachesimo, l’eremitismo, gli ordini mendicanti e la vita religiosa dei laici. Dal 2008 è professore di Storia della Chiesa nell’Istituto Teologico di Assisi, che è aggregato alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense e nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi.