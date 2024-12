Domani in biblioteca “Baratto“, scambio di abiti, libri, oggetti

ORVIETO Continuano gli appuntamenti di “Giovani in biblioteca“ alla ’Luigi Fumi’. Domani la biblioteca resterà aperta tutto il giorno, con orario continuato dalle 9 alle 19, non solo per usufruire di tutti i suoi spazi e i suoi servizi, anche con il supporto del personale, ma anche per partecipare a un pomeriggio ricco di iniziative.

Alle 15 appuntamento nel portico-area relax con “BoardGameLab“, un’occasione per stimolare la creatività attraverso il gioco di ruolo. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail [email protected] o a [email protected]

Alle 15.45 in sala eufonica la proiezione del film “Blade Runner“ di Ridley Scott. Prenotazione consigliata a [email protected].

Dalle 15 alle 18, in sala digipass, “Di mano in mano. Il baratto in biblioteca“, a cura della cooperativa Il Quadrifoglio in collaborazione con Senza Monete. Un libero scambio di oggetti, abiti, libri, giochi e molto altro, per attivare insieme un’economia circolare sostenibile e un momento di condivisione all’interno di un’esperienza che non preveda l’utilizzo del denaro come strumento di transazione.