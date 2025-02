Domani a Lanciano i funerali di Andrea Prospero

Sono in programma domani alle 15.30, nella cattedrale della Madonna del Ponte di Lanciano, i funerali di Andrea Prospero lo studente 19enne trovato morto in un b&b di Perugia mercoledì della scorsa settimana. Il cadavere del ragazzo è stato rinvenuto dopo lunghi giorni di ricerche che avevano mobilitato le forze dell’ordine e la città. Andrea frequentava il primo anno del corso di Informatica all’Università di Perugia.

Questa sera, intanto, sempre a Lanciano, si terrà una fiaccolata organizzata dalla Cappellania scolastica. La stessa iniziativa è stata promossa a Perugia giovedì scorso. Saranno gli esami tossicologici a verificare se, come si sospetta, il ragazzo possa aver assunto i farmaci di cui sono state rinvenute le confezioni nella camera presa in affitto all’inizio di gennaio, e se sia stato, eventualmente, un eccessivo dosaggio a creare il malore. La posizione in cui è stato ritrovato il corpo ha da subito fatto pensare a un malore.

Proprio le ragioni che hanno portato lo studente ad affittare una stanza a poca distanza dallo studentato dove alloggiava e il flusso di denaro usato per pagare almeno parte dell’affitto sono aspetti che le indagini stanno cercando di chiarire. Ulteriori elementi sono attesi dall’analisi dei quattro cellulari repertati e dal computer del giovane.

Intanto sabato è intervenuto l’avvocato Carlo Pacelli che, con il collega Francesco Mangano, assiste i genitori e i fratelli di Andrea: "La famiglia ha piena fiducia nel lavoro degli inquirenti che sono convinti farà luce su una morte alla quale i suoi cari non sanno dare una spiegazione. Andrea era un ragazzo limpido, pulito. I genitori e i fratelli, nell’immenso dolore che si trovano ad affrontare, vogliono solo che sia fatta piena chiarezza su quanto accaduto", ha aggiunto ancora.