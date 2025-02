Domande per il servizio civile. Il termine slitta al 27 febbraio

SPOLETO - Prorogato il termine per le domande di partecipazione al servizio civile universale. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità on line attraverso la piattaforma domanda on line raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone entro e non oltre le 14 del 27 febbraio 2025 (oltre tale termine il sistema non ne consentirà la presentazione). I 23 giovani operatori saranno impiegati nella sede comunale centrale, all’ufficio informazioni e accoglienza turistica (Iat), nella biblioteca comunale “Giosuè Carducci“, al museo “Carandente“, nella sede della protezione civile, all’ufficio ambiente, nei nidi comunali, nella sede di San Carlo, allo sportello del cittadino e al Digipass. Per tutti i progetti, che hanno una durata di 12 mesi e che prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di tutoraggio, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 507,30 e l’emissione dell’attestato di fine servizio. Possono presentare domanda ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ed i 28 anni.