Dolci d’Italia, folla in centro. E una cheesecake da record

SPOLETO - Chiusura in... dolcezza per la quinta edizione della kermesse “Dolci d’Italia“. Un’edizione che entra nel libro dei record: in quanto a pubblico, numerosissimo, che ha affollato gli stand e per la cheesecake lunga ben 60 metri, realizzata da MenteLocale Foligno. Il festival ha raggiunto il suo apice ieri pomeriggio quando in Corso Garibaldi, trasformata in una pasticceria a cielo aperto, è stato presentato il dolce da record. In tantissimi si sono fermati ad ammirare ma anche a gustare la maxi cheesecake. Ma, come si diceva, “Dolci d’Italia“ è stato un evento da primato anche per i visitatori che in decine di migliaia da tutta Italia e per tutte e tre le giornate Spoleto. La città si è confermata luogo ideale per ospitare l’iniziativa con spazi giusti e accoglienti tra le sue suggestive vie, piazze, chiostri e palazzi. Per l’atto conclusivo erano presenti tutti i principali partner della manifestazione organizzata da Epta Confcommercio Umbria. A tutti coloro che hanno preso parte all’organizzazione dell’evento è arrivato il ringraziamento del presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni: "questa quinta edizione di Dolci d’Italia è stata davvero straordinaria e ha superato

ogni nostra più rosea aspettativa. L’affluenza è stata eccezionale, con un numero impressionante di persone che ha invaso le strade di Spoleto. Alberghi pieni fin dai primi giorni, ristoranti e locali hanno registrato una presenza costante, e i commercianti sono entusiasti". Centrato l’obiettivo di promuovere la cultura alimentare del dolce.