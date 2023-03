Dogane e scuola insieme Siglato un patto formativo

Dogane e scuola siglano un “patto formativo“. Il direttore territoriale dell’Agenzia Dogane e Monopoli per la Toscana e l’Umbria Roberto Chiara, e la dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo “Rosselli–Rasetti“ di Castiglione del Lago Eleonora Tesei, hanno firmato nei giorni scorsi il Pcto (Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento) grazie al quale saranno avviati stage, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, che gli studenti potranno svolgere presso l’Ufficio delle Dogane di Perugia.

La firma segue quella di novembre scorso con l’Accordo quadro siglato con l’Ufficio scolastico regionale, diretto da Sergio Repetto, con cui sono state individuate una serie di attività che Adm metterà a disposizione degli Istituti di ogni ordine e grado della Regione. "Sono contento di questa firma con il ’Rosselli-Rasetti’, uno degli istituti più prestigiosi dell’Umbria, per la quale ringrazio la Dirigente professoressa Tesei e i professori Tiziana Marcarelli e Nicola Cittadini che hanno collaborato in maniera esemplare con i miei collaboratori di Perugia costruendo questo accordo che risulterà di sicuro interesse per la crescita di entrambe le Istituzioni e degli stessi studenti, futuri protagonisti della nostra società", ha spiegato il direttore Chiara. L’intesa raggiunta con l’Istituto omnicomprensivo Rosselli-Rasetti, che ospita oltre mille studenti, provenienti anche dalla provincia di Arezzo e Siena, si affianca così all’altro percorso formativo concluso nel 2022 da Adm con il Liceo Scientifico “Gandhi“ di Narni.