"Disavanzo prodotto da loro, ora evitiamo il commissariamento"

PERUGIA - "Il tentativo, molto teatrale, della minoranza di spostare l’attenzione dal cuore del problema è fallito. Con l’intervento della presidente Proietti e con l’annunciata presentazione della ‘due diligence, condotta da un ente terzo, sui conti disastrati della nostra sanità, si esauriscono gli argomenti di un’opposizione che sa di avere gravissime responsabilità sull’enorme disavanzo prodotto nel corso di cinque anni di governo, disavanzo che oggi mette l’Umbria con le spalle al muro". E’ la replica dei gruppi di maggioranza Pd, Avs, M5s, Umbria domani-Proietti presidente. "Ora è necessario - spiegano - produrre ogni sforzo all’interno del percorso di partecipazione con le parti sociali e i Comuni, appena avviato, per cercare di alleggerire il più possibile l’impatto di una manovra che, come ha spiegato la presidente Proietti, nessuno avrebbe voluto fare, ma che non ha altro obiettivo che quello di salvare l’Umbria dal commissariamento e quindi da un intervento fiscale imposto da Roma e ben più doloroso". "La giunta e la maggioranza - sostengono i consiglieri di centrosinistra - sono impegnate, in ogni modo, per salvare e ricostruire la nostra sanità pubblica, senza perdere mai di vista la difesa delle fasce più fragili della popolazione. Per questo restiamo aperti ad un contributo fattivo, anche della minoranza. Servirebbe però meno teatro e più rispetto per le cittadine e i cittadini".