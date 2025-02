"Disabili, il Papa ha abbattuto i pregiudizi"

PERUGIA - "In un clima apparentemente crescente di attenzione e di consapevolezza verso i diritti delle persone con disabilità, all’indomani della proclamazione della Carta di Solfagnano e da ultimo con la nomina dei componenti dell’Ufficio del Garante Nazionale per i diritti delle persone con disabilità, vorrei evidenziare un gesto che da solo assume un valore simbolico dironpente nella sua semplicità. Aprire una porta può avere tanti significati. Aprendo la Porta Santa di San Pietro, si dà inizio al Giubileo, l’inizio dell’Anno Santo 2025, ma c’è di più: il gesto di aprire significa anche aprire la mente, la cultura, aprire a nuovi orizzonti e a nuove prospettive. Quella carrozzina dov’era seduto Papa Francesco, ha aperto le porte, non solo quelle Sante, a un nuovo pensiero, non più a quello di una mera apparenza esteriore che tende a nascondere i difetti e di conseguenza le persone con disabilità, al contrario ha riutilizzato l’imperfezione per scardinare la logica dominante". Lo fa notare Raffaele Goretti, componente dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che prosegue: "Papa Francesco in un semplice gesto di ordinarietà dalla sua “sedia” ha ribaltato in un attimo la storia dell’umanità. Mi domando e domando a tutte/i noi cittadine/i, istituzioni comprese: siamo pronti a tramutare in altrettanti azioni inclusive e non discriminatorie un gesto che simbolicamente dà concretezza per abbattere in particolare le resistenze culturali che ostacolano la piena inclusione sociale delle persone con disabilità?!".