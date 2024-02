Diritto alla casa, i sindacati:: "Rispondere a chi è in difficoltà"

Diritto alla casa, i sindacati scendono in campo. Sunia Terni, Sicet Umbria e Uniat Terni "hanno congiuntamente richiesto un incontro all’assessore del Comune di Terni, Giovanni Maggi, al fine di affrontare importanti tematiche". "In primo luogo – si legge nelle pagine del sito sunia.it – la assoluta necessità di procedere con una puntuale verifica dei costi da sostenere per ognuno dei circa 300 alloggi di edilizia residenziale sociale liberi ma non assegnabili. Tali alloggi, infatti, necessitano di manutenzioni ordinarie e straordinarie che devono necessariamente essere avviate al fine di rispondere alle esigenze abitative di tanti nuclei famigliari in difficoltà".

"La cartina tornasole di una drammatica emergenza generalizzata – sottolineano ancora dal sindacato –, sta nei “numeri” del bando per le case popolari che ha visto partecipare oltre 600 nuclei famigliari e che, al momento, può mettere sul piatto circa 70 alloggi. È del tutto evidente che un programma di manutenzioni dei circa 300 alloggi liberi, risponderebbe in modo molto più dignitoso alle necessità della cittadinanza".