CASTIGLIONE DEL LAGO - Torna a Palazzo della Corgna la versione aggiornata della mostra che racconta il mecenatismo della illustre famiglia e l’arte del Rinascimento, una mostra che aveva segnato l’attesa riapertura al pubblico del palazzo dopo la pandemia a maggio 2021. Curata da Lagodarte Impresa Sociale, con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago, è stata aperta lo scorso 5 febbraio "Diomede della Corgna. Pittori a palazzo", già allestita a cavallo tra il 2021 e il 2022 nel quadro del progetto "La Castiglione dei Della Corgna: una dinastia tra gesta eroiche e vita di corte" e sarà visitabile fino a domenica 17 marzo 2024. Tutte informazioni su: www.lacastiglionedeidellacorgna.it e su Facebook "Mostre Castiglione del Lago". La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 17. È possibile prenotare l’apertura straordinaria per visite riservate. Il biglietto di ingresso, che comprende anche la visita a Palazzo della Corgna e alla Rocca Medievale, è fissato in 9 euro con "Ridotto A" 7 euro (gruppi di più di 15 persone e fino a 25 anni) e "Ridotto B" 4 euro (ragazzi tra 6 e 17 anni). Biglietto gratuito per bambini fino a 5 anni e per tutti i residenti nel Comune di Castiglione del Lago.