Diocesi, cambiano i responsabili

GUBBIO - Rinnovamento nella Chiesa eugubina: sono arrivate infatti nuove nomine per alcuni degli uffici diocesani, con l’obiettivo di favorire un rilancio dell’azione pastorale. Per quanto riguarda l’ufficio catechistico diocesano, il nuovo responsabile è don Fabricio Cellucci, sacerdote dal 2016, parroco di Madonna del Prato e direttore anche dell’ufficio di pastorale familiare. L’ufficio liturgico diocesano e la formazione dei diaconi sono stati affidati a don Pasquale Criscuolo, sacerdote da 25 anni tra i Canonici regolari lateranensi e parroco di San Secondo, mentre a don Mirko Nardelli, uno dei sacerdoti più giovani della Chiesa eugubina, ordinato nel novembre 2019 e vicario parrocchiale nella comunità di Santa Maria Ausiliatrice a Padule e in quella di San Marco, è stato affidato il compito di coordinare l’ufficio per la pastorale giovanile e vocazionale. Don Franceso Menichetti, parroco delle comunità di Santa Maria (Monteleto), San Giovanni Battista (Loreto), San Benedetto (San Benedetto Vecchio) e San Bartolomeo (Camporeggiano), dirigerà invece l’ufficio diocesano per la cultura. Le nomine saranno operative dal primo novembre 2024.